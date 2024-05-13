Simuladores

“Mirá que te corro”: el “Dibu” Martínez, de los guantes al volante
El marplatense, fanático del automovilismo, instaló en su residencia de Birmingham un espectacular simulador de carreras.
El marplatense, fanático del automovilismo, instaló en su residencia de Birmingham un espectacular simulador de carreras.
Utilizaban diversos disfraces para engañar a las víctimas o pasar desapercibidos mientras realizaban tareas de inteligencia. Habían cometido al menos dos robos violentos en enero.
Se trata de un hombre y una mujer, aprehendidos hoy en dos allanamientos. Los delincuentes se dedicaban a realizar entraderas engañando a las víctimas con ropas de empresas de servicios.
En diálogo con El Marplatense, el reconocido actor dijo que "sólo falta el guión" de Damián Szifron para materializar la iniciativa, muy esperada por los fanáticos de la emblemática serie.