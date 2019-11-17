si se puede
Macri cerró "Si Se Puede": "Esta noche no me la voy a olvidar nunca más en mi vida"
Macri en Mar del Plata: "No caigamos en escuchar a aquellos que destruyeron el país"
Mar del Plata palpita la llegada de Macri en la marcha del "Sí se puede"
Por el acto de Macri, programan cortes de calle en el centro de la ciudad
Macri invitó a la Marcha del "Sí se puede"
Arroyo sobre la marcha del "Sí se puede": "Me invitaron pero no creo que concurra"
Macri ante una multitud: "No se queden callados viendo como les roban el futuro"
El presidente de la Nación encabezó esta tarde una nuevo acto del “Sí, se puede” y le pidió a la multitud reunida en el Obelisco que lo acompañen el 27 de octubre.
Macri llegará a Mar del Plata con la marcha "Sí, se puede" el 23 de octubre
Así lo confirmó el presidente de la Nación a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. El martes 22 de octubre estará en Rosario, Santa Fé y luego llegará a la ciudad para presentarse en el marco de su campaña presidencial.
Mauricio Macri: “Hay gato para rato”
El Presidente realizó una nueva marcha, esta vez en la provincia de Buenos Aires. Macri reiteró la idea de que "este último tiempo ha sido muy duro, especialmente desde abril del año pasado". Y dijo que el peso de todo este proceso "en estos últimos meses ha caído sobre ustedes, la clase media".
Macri en las redes: “La vamos a dar vuelta”
El Presidente celebró la convocatoria "Sí, se Puede" en distintas ciudades de cara a las elecciones del 27 de octubre.
Macri volvió a convocar a la marcha del “Sí se puede” y remarcó: “La elección aún no sucedió”
El Presidente sostuvo que Juntos por el Cambio llega a los comicios presidenciales “ totalmente decididos a ganar”.