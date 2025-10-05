salud del cerebro

Diez alimentos clave para fortalecer la memoria y proteger la salud cerebral
Depende en gran medida de la alimentación y de hábitos de vida saludables, según expertos en nutrición y neurociencia.
Depende en gran medida de la alimentación y de hábitos de vida saludables, según expertos en nutrición y neurociencia.
Lo comentó el coordinador del servicio de neurología y de la unidad de ACV del Hospital Privado de la Comunidad (HPC), Pablo Ioli. Se debe a que el nosocomio fue distinguido como Centro Avanzado en manejo de la enfermedad cerebrovascular.
Se detecta a través del programa nacional y obligatorio de pesquisa neonatal.
Todas las acciones están relacionadas con esa parte del cuerpo.