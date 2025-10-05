salud del cerebro

El HPC tiene el desafío de "transformar a Mar del Plata en una región preparada para el manejo del ACV"

Lo comentó el coordinador del servicio de neurología y de la unidad de ACV del Hospital Privado de la Comunidad (HPC), Pablo Ioli. Se debe a que el nosocomio fue distinguido como Centro Avanzado en manejo de la enfermedad cerebrovascular.