El genio que descubrió cómo ganar siempre en la ruleta utilizando la física
Decenas de jugadores han intentado descifrar su lógica por medio de sistemas matemáticos, secuencias de apuestas y, claro, amuletos de la suerte.
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