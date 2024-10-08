robo a oficinas

Detuvieron a un joven que robó en la oficina del complejo Punta Mogotes
Durante el allanamiento encontraron todos los elementos denunciados como desaparecidos.
Durante el allanamiento encontraron todos los elementos denunciados como desaparecidos.
El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en un edificio del microcentro. Los tres hombres -que realizaron tareas de inteligencia unos días antes- ingresaron por la cochera, recorrieron con tranquilidad varios pisos y robaron dinero y celulares.