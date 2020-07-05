Roberto Garrone

Lejos de crear, la pesca pierde empleos

El anuncio en que Mar del Plata volvió a revalidar sus pergaminos como capital nacional de los brazos en jarra, con un 12,8% de desocupación, solo fue la oficialización de una crisis laboral que se siente todos los días y tiene en el industria pesquera un sector donde lejos de promoverse el empleo,