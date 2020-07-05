Roberto Garrone
Pesca Artesanal de pequeña escala: hacer visible lo invisible
Radiografía de la pesca mundial y un zorro en el gallinero
Plan desguace: las dudas de un plan en punto muerto
Mar del Plata: un oasis en el desierto
Mayores descargas, pescado congelado y asistencialismo
Los riesgos de encandilarse con paritarias del 50%
Los curiosos principios de Horacio
Horacio Tettamanti exhibe una doble vara en materia de industria naval, sector en el que es un actor principal. Lamenta trabas a la construcción de barcazas que lo favorecen pero guarda silencio por la rebaja de aranceles a la construcción de buques pesqueros en el extranjero porque repara los usado
Urgencias en la calle y nuevas manchas a un Tigre ya irreconocible
Mientras el SOIP visibiliza la crisis laboral de los trabajadores del pescado con la toma prolongada de la Delegación de Trabajo Nación, el Consejo Federal Pesquero tomó cuota de merluza judicializada para repartir como Reserva de la Administración.
Microplástico: el nuevo habitante silencioso en el océano
La contaminación por plásticos tiene consecuencias económicas importantes: el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que el impacto económico de la contaminación por plásticos a los océanos es de US$8 mil millones anuales
Un puerto en el que no hay lugar ni para nuevas promesas
La flota pesquera no dispone espacio para trabajar con comodidad en los muelles, ocupados por barcos inactivos, abandonados o hundidos. Promesa incumplida de Dietrich. Sobrecostos y riesgos.
Langostino y su reproceso en tierra: una oportunidad que se dilata
CaIPA y el SOIP negocian un acuerdo pero tiene más trabas que la pobre oferta de la patronal. Los obreros registrados bajo convenio 75 de Moscuzza cobrarán casi 4 veces más. El riesgo de la discontinuidad del trabajo en negro.
Armadores en alerta y no solo por el futuro del langostino
El avance de Áreas Marinas Protegidas en zonas de actividad pesquera y las nuevas zonas para la exploración petrolera en 3 cuencas del Mar Argentino generan inquietud entre las cámaras empresarias de la pesca.
Descarte de toneladas de pescado: una realidad que nadie modifica
Se tiran millones de kilos de pescado al mar en las pesquerías de langostino y merluza principalmente. No hay controles ni sanciones para los responsables. Bosch, figura decorativa.
Descargas que se reducen y respuestas que no aparecen
La zafra de calamar no tuvo su epicentro en Mar del Plata y agudizó la inactividad en muelles y plantas frigoríficas. El reproceso de langostino en tierra, la única posibilidad de maquillar el duro invierno que se viene.
Lejos de crear, la pesca pierde empleos
El anuncio en que Mar del Plata volvió a revalidar sus pergaminos como capital nacional de los brazos en jarra, con un 12,8% de desocupación, solo fue la oficialización de una crisis laboral que se siente todos los días y tiene en el industria pesquera un sector donde lejos de promoverse el empleo,
La merluza que no alcanza a disimular miserias
Las descargas de hubbsi maquillan el desplome de los desembarques y las cargas removidas por la falta de calamar, originada por una pelea de Merlini con el operador del servicio logístico.
Langostino: jugando al límite en el paraíso
El año pasado el esfuerzo pesquero sobre el marisco aumentó un 17% y las descargas solo el 4%. Investigadores del INIDEP advierten riesgos si no se adoptan medidas de manejo para evitar la sobrepesca de juveniles. El CFP sigue avalando el ingreso de más buques a la pesquería.