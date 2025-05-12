Caso Ricardo Sierra: "Para nosotros siempre va a ser una asesina"
Fernando Maldonado, cuñado de la víctima, expresó su bronca y dolor después de conocer el fallo que condenó a tres años de prisión a la mujer que lo atropelló y mató.
Fernando Maldonado, cuñado de la víctima, expresó su bronca y dolor después de conocer el fallo que condenó a tres años de prisión a la mujer que lo atropelló y mató.
El pedido tiene lugar a un año de que el arquitecto haya sido atropellado por una mujer que conducía una Ecosport cuando cruzaba por la avenida Jara. Pasó once meses en estado vegetativo y murió el 9 de julio.
Fernando Maldonado, cuñado de la víctima fatal, habló con los medios en la jornada donde comienza el juicio. El arquitecto fue atropellado en agosto de 2023 y murió once meses después.
El arquitecto fue atropellado cuando cruzaba la avenida Jara el 1 de agosto de 2023, pasó once meses en estado vegetativo y murió el 9 de julio pasado.