Peñarol ganó con 6 jugadores y estira su racha

El equipo de Leandro Ramella además de las bajas por COVID y la lesión de Marín tampoco tuvo a Nicolás Franco por gastroenteritis. Con una rotación de sólo 6 jugadores (todos en doble dígito) venció a Riachuelo como local por 92 a 80 en el primer partido del 2022. Bruno Sansimoni con 21 puntos fue e