Peñarol perdió en el primer partido de una exigente gira
Los dirigidos por Laginestra cayeron 84-71 ante Riachuelo de La Rioja como visitante. Luciano González con 20 puntos fue el goleador.
Los dirigidos por Laginestra cayeron 84-71 ante Riachuelo de La Rioja como visitante. Luciano González con 20 puntos fue el goleador.
El equipo "milrayitas" juega este lunes ante Riachuelo en el Polideportivo desde las 21. Será el último partido de la temporada.
El equipo de Laginestra venció a Riachuelo por 89-75 en el último partido de la fase regular. Dominó por 20 puntos durante todo el juego. Al Thornton con otra gran actuación, se coronó como el goleador de la Liga.
Boca, Oberá, Instituto y Quimsa recibirán la ventaja de localía en una etapa decisiva. Las series comienzan este viernes 6 de junio y se jugarán al mejor de cinco partidos.
La Policía investiga si el hecho ocurrió luego de una discusión de la pareja. Se busca al conductor del vehículo.
El equipo de Leandro Ramella además de las bajas por COVID y la lesión de Marín tampoco tuvo a Nicolás Franco por gastroenteritis. Con una rotación de sólo 6 jugadores (todos en doble dígito) venció a Riachuelo como local por 92 a 80 en el primer partido del 2022. Bruno Sansimoni con 21 puntos fue e
El equipo marplatense llegó a perder por 24 puntos ante los riojanos como visitante pero con el juego de Al Thornton (28 puntos) y Joaquín Valinotti (16) se metió en partido hasta llegar al final con posibilidades de pelearlo. Finalmente se impuso el dueño de casa por 80 a 75 con Eric Flor y Nicolás