Reposteros

Dolores presentó la Torta Argentina de 10 metros: tiene 25 capas de masa y dulce de leche
Es en el marco de la décima edición de la Fiesta de la Torta Argentina que se realiza cada 25 de mayo en la ciudad bonaerense
Es en el marco de la décima edición de la Fiesta de la Torta Argentina que se realiza cada 25 de mayo en la ciudad bonaerense
Desde el sector ven con optimismo la segunda parte del 2021 con menos restricciones y la posibilidad de una continuidad en la actividad. Carlos Vaquero secretario general del Starpyh, manifestó que "el sector alfajorero ha sido uno de los mejores conjuntamente con la pastelería, confiterías y panad