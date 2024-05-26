Reposteros

Pasteleros: "El rubro más afectado ha sido el de las pizzerías"

Desde el sector ven con optimismo la segunda parte del 2021 con menos restricciones y la posibilidad de una continuidad en la actividad. Carlos Vaquero secretario general del Starpyh, manifestó que "el sector alfajorero ha sido uno de los mejores conjuntamente con la pastelería, confiterías y panad