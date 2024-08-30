Gran preocupación por la baja del consumo: "La merma puede generar reducción de personal"
Así lo afirmaron desde el sector de repositores externos de Mar del Plata, quienes expresaron encontrar "hasta un 30% de disminución".
Así lo afirmaron desde el sector de repositores externos de Mar del Plata, quienes expresaron encontrar "hasta un 30% de disminución".
Los trabajadores tercerizados por la empresa Manpower explicaron que hicieron "dos asambleas en la puerta de la agencia pero no tuvimos respuesta".