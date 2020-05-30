Coronavirus en Argentina: se registraron 8 muertes durante este sábado
Hoy fueron confirmados 795 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 16.214 positivos en el país.
Hoy fueron confirmados 795 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 16.214 positivos en el país.
En las últimas horas se conocieron nuevos fallecimientos como consecuencia del COVID-19 en el país, uno en Tucumán y otro en San Martín de los Andes. Además, según los reportes oficiales, también aumenta la cifra de casos confirmados.