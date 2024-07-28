Dos remiseros se tirotearon en La Salada y tres personas resultaron heridas
Ocurrió en el complejo ubicado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Los heridos son hombres de 27, 32 y 33 años.
Ocurrió en el complejo ubicado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Los heridos son hombres de 27, 32 y 33 años.
Así lo expresó Horacio Capucho, integrante del Consejo Directivo de Paso Car´s, y manifestó que "la necesidad de hacer controles específicos en relación a la emergencia sanitaria que surgió dejó más liberado el control a otras actividades".
El Sindicato de Trabajadores del Remis (Uscarra) encabezó otra protesta este martes para insistir con la necesidad de regularizar miles de choferes que desempeñan sus labores en la ciudad. "Hace 25 años que estamos igual", apuntaron.