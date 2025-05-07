Religiones

¿Cómo se produce el humo blanco o negro en el Vaticano durante el Cónclave?
El humo que anuncia al nuevo Papa es mucho más que un símbolo: combina tradición, química y una compleja ingeniería dentro de la Capilla Sixtina.
El humo que anuncia al nuevo Papa es mucho más que un símbolo: combina tradición, química y una compleja ingeniería dentro de la Capilla Sixtina.
Celebraciones ancestrales e históricas, que poco sabían de internet, hoy se transmiten a través de las redes sociales. Del encuentro, las misas y las predicaciones, al distanciamiento social. El Marplatense habló con los referentes espirituales más importantes de la ciudad para conocer cómo se han a