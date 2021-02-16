Randall’s lanzó su disco "Mornin' Coffee"
Se trata del primer trabajo discográfico de la banda marplatense, que ya puede escucharse en todas las plataformas digitales.
Se trata del primer trabajo discográfico de la banda marplatense, que ya puede escucharse en todas las plataformas digitales.
Será el próximo domingo a las 21 en Bernardo de Irigoyen 3848.
Se trata del primer single del disco “Mornin’ Coffe”, que cuenta además con videoclip y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.