Realizaron la presentación del libro “Recuperar Malvinas” del juez Ramos Padilla
Fue en el Salón Auditorio colmado de la Cámara de Diputados bonaerense. “A veces se pierde de vista lo que implica integralmente la causa Malvinas”, dijo el abogado.
Fue en el Salón Auditorio colmado de la Cámara de Diputados bonaerense. “A veces se pierde de vista lo que implica integralmente la causa Malvinas”, dijo el abogado.
De esta forma, el Tribunal de Apelaciones rechazó un planteo de nulidad presentado por Daniel Santoro, uno de los procesados en la causa a cargo del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.
Deberá prestar declaración indagatoria el próximo 18 de julio en el Juzgado Federal de Dolores, para explicar sus vínculos con el falso abogado Marcelo D'Alessio. El ex jefe de operaciones de la ex SIDE Antonio "Jaime" Stiusso también fue citado a declarar.
La Cámara Federal de Mar del Plata cree que aún es “prematuro” resolver definitivamente si el caso por extorsión y espionaje ilegal debe o no mudarse a Comodoro Py.
El magistrado tomó la resolución después de que el fiscal que interviene en la megacausa de "los cuadernos de las coimas" no se presentara a declarar, pese a que fue "notificado" en cuatro oportunidades.
El pedido de apartamiento para el juez Ramos Padilla solicitado por el fiscal Stornelli fue impugnado por el juzgado federal de la ciudad.