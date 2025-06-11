Juntan firmas para exigirle a Montenegro la creación de una Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial
Alrededor de 800 personas firmaron la solicitud, bajo el argumento de que se debe cumplir la Ordenanza 10.075 que fue sancionada en 1995.
Alrededor de 800 personas firmaron la solicitud, bajo el argumento de que se debe cumplir la Ordenanza 10.075 que fue sancionada en 1995.
El proyecto fue presentado en el Concejo Deliberante por Cecilia Martínez y Emiliano Recalt, para motivar el sostenimiento de la industria.
Fue una crítica del presidente de la institución, Diego Domingorena. El proyecto de ordenanza busca crear un consejo de Hábitat, Vivienda y Derechos.
El proyecto de ordenanza que ingresó en el Concejo Deliberante fue presentado por el concejal Agustín Neme y permitiría el traslado de los empleados desde sus hogares al trabajo y viceversa, con el fin de evitar la utilización del transporte público.