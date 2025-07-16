Recategorización en el servicio de gas: "Es un reclamo justo y tiene fundamento"

Sebastián Ruiz Moyano, director general de Protección al Consumidor del Municipio manifestó en CNN Radio Mar del Plata que "el reclamo de la recategorización de la tarifa del gas, está basado en el trato desigual y discriminatorio a nivel tarifario con respecto a la Patagonia".