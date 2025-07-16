En seis meses, el Municipio recuperó más de 149 millones de pesos a favor de los consumidores
A través de la Dirección de Protección al Consumidor, se resolvieron reclamos vinculados a servicios financieros, electrodomésticos y planes de ahorro.
A través de la Dirección de Protección al Consumidor, se resolvieron reclamos vinculados a servicios financieros, electrodomésticos y planes de ahorro.
Sebastián Ruiz Moyano, director general de Protección al Consumidor del Municipio manifestó en CNN Radio Mar del Plata que "el reclamo de la recategorización de la tarifa del gas, está basado en el trato desigual y discriminatorio a nivel tarifario con respecto a la Patagonia".