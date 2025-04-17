Podio de Christian Ledesma en Posadas para acercarse en el campeonato

El piloto de Mar del Plata tuvo un gran fin de semana en la octava fecha del Turismo Carretera que se desarrolló en Posadas: hizo la “pole”, ganó su serie y terminó segundo en la final peleando hasta donde pudo con un buen rendimiento de su auto. El triunfo fue para Juan Cruz Benvenuti y el tercer e