Condenaron a Kiczka a 14 años de prisión por tenencia y distribución de pornografía infantil
Además, su hermano Sebastián recibió una condena de 12 años. La audiencia, que se realizó hoy en Posadas, se extendió a lo largo de 12 horas.
Además, su hermano Sebastián recibió una condena de 12 años. La audiencia, que se realizó hoy en Posadas, se extendió a lo largo de 12 horas.
Con un trompo en la serie quedó retrasado para la final y cruzó la meta en el puesto 33 de la final del Turismo Carretera en Posadas. El ganador fue Otto Fritzler.
En la clasificación de una nueva fecha del Turismo Carretera en el Autódromo de Posadas, el marplatense Christian Ledesma pudo ocupar el sexto puesto y estará bien ubicado para las baterías del domingo.
La séptima fecha del TC se disputará este fin de semana en el autódromo Rosamonte de Posadas. Con ajustes técnicos en la aerodinámica y el peso mínimo de los autos, la ACTC busca equilibrar las prestaciones entre las marcas. El marplatense Christian Ledesma, a bordo de su Chevrolet Camaro, intentará aprovechar las novedades para pelear adelante.
Christian Ledesma venía haciendo un buen trabajo cuando un toque lo dejó fuera de competencia en la accidentada final de Posadas. Ganó Nicolás Trosset.
El piloto de Mar del Plata tuvo un gran fin de semana en la octava fecha del Turismo Carretera que se desarrolló en Posadas: hizo la “pole”, ganó su serie y terminó segundo en la final peleando hasta donde pudo con un buen rendimiento de su auto. El triunfo fue para Juan Cruz Benvenuti y el tercer e