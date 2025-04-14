policía rural

Hurto y caza ilegal en zonas rurales de General Pueyrredon
Tres personas resultaron aprehendidas en un operativo desplegado por el Comando de Prevención Rural.
Tres personas resultaron aprehendidas en un operativo desplegado por el Comando de Prevención Rural.
El primer allanamiento se llevó a cabo en el barrio Santa Rosa de Lima y el segundo en Villa Primera. Hay un detenido de 46 años.
Luego de que se pusiera en funcionamiento la nueva sede de la policía en la Laguna de los padres, El Marplatense se comunicó con representantes de sectores productivos del campo, quienes coincidieron en que “será muy útil” y destacaron que su pedido fue respondido “tras varios años de solicitudes”.