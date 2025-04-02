Perdida de agua

Denuncian que se perdieron más de 300 mil litros de agua potable por un caño roto

Nelson Fuentes, vecino del barrio El Progreso, lleva un mes realizando un reclamo a OSSE por la rotura de un caño, frente a su domicilio, que ha ocasionado una gran pérdida de agua potable. "Realizaron un pozo grande, pero no volvieron más", agregó.