Perdida de agua

Disputa entre vecinos por una pérdida de agua terminó con un cuchillo y amenazas
Ocurrió en la zona de Punta Mogotes. Un hombre de 44 años rompió caños de agua y medidores de luz, y luego se volvió violento contra una mujer.
Ocurrió en la zona de Punta Mogotes. Un hombre de 44 años rompió caños de agua y medidores de luz, y luego se volvió violento contra una mujer.
Nelson Fuentes, vecino del barrio El Progreso, lleva un mes realizando un reclamo a OSSE por la rotura de un caño, frente a su domicilio, que ha ocasionado una gran pérdida de agua potable. "Realizaron un pozo grande, pero no volvieron más", agregó.