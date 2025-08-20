perder peso

Nuevo estudio sugiere que el ayuno intermitente no es tan beneficioso para personas con obesidad
Si bien se ha convertido en una tendencia popular, según un estudio no tiene el mismo efecto en todos los tipos de cuerpo.
Si bien se ha convertido en una tendencia popular, según un estudio no tiene el mismo efecto en todos los tipos de cuerpo.
Se trata de un plan alimenticio que promete perder 10 kilos en 28 días. La opinión de los especialistas.
A la hora de buscar perder kilos de forma rápida los licuados parecen prometedores. La palabra de los nutricionistas.
Si bien plantearse el objetivo es el primer paso, existen algunas acciones que pueden interferir y boicotear el resultado.
Un estudio publicado en la revista de Bioquímica, Clínica y Nutrición reveló que este cítrico tiene componentes que pueden suprimir la acumulación de depósitos de grasa. Sin embargo, los especialistas desestiman este efecto.
Cada vez son más los especialistas que alejan a sus pacientes de planes alimentarios restrictivos para ayudarlos a alcanzar su mejor versión.
Si bien puede lograr un descenso de peso a corto plazo son múltiples las desventajas que ofrece. Fundamentos de los especialistas.
Ofrecen menús nutritivos y alternativos, en su mayoría saludables. Si bién es una buena opción para bajar de peso no es el único camino. La palabra de los especialistas.
Alimentación, entrenamiento y constancia son fundamentales para llegar al objetivo.