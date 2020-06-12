Cerró Pehuen: trabajadores reclaman que se les reconozcan 20 años de antigüedad
Así lo indicó Nancy Todoroff, secretaria general de UTHGRA. "Estamos hablando de 11 trabajadores con más de 20 años de antigüedad", señaló.
Así lo indicó Nancy Todoroff, secretaria general de UTHGRA. "Estamos hablando de 11 trabajadores con más de 20 años de antigüedad", señaló.
Así lo indicó Nancy Todoroff, secretaria general de UTHGRA Mar del Plata. Además, habló sobre la posible reapertura y explicó que "es necesario mantener el ATP para las empresas, porque van a trabajar al 50%".