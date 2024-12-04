Comienza el Torneo "Pasión Norteña"
En su quinta edición, el certamen que organiza Deportivo Norte tendrá actividad desde este jueves hasta el próximo 15 de diciembre.
En su quinta edición, el certamen que organiza Deportivo Norte tendrá actividad desde este jueves hasta el próximo 15 de diciembre.
Este viernes 3 de diciembre dará comienzo la segunda edición del torneo de fútbol infanto-juvenil organizado por el Club Deportivo Norte. Se espera la presencia de más de 120 equipos y un total de 1600 chicos a lo largo de estos seis días de competencia en la villa deportiva del “Aurinegro”.