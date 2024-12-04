Vuelve el Torneo Pasión Norteña

Este viernes 3 de diciembre dará comienzo la segunda edición del torneo de fútbol infanto-juvenil organizado por el Club Deportivo Norte. Se espera la presencia de más de 120 equipos y un total de 1600 chicos a lo largo de estos seis días de competencia en la villa deportiva del “Aurinegro”.