Los avances en el cuidado de la piel
La Dra. Fiorella Marta especialista en Medicina Estética explica cómo las mujeres fueron mejorando los hábitos con el paso del tiempo.
La Dra. Fiorella Marta especialista en Medicina Estética explica cómo las mujeres fueron mejorando los hábitos con el paso del tiempo.
Juan Antonio Gutiérrez, quien preside la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (CAMECO), dijo que la merma llega hasta el 15 por ciento en algunos locales. "No fue una temporada de gente como esperábamos", manifestó.