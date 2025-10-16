pan casero

Día Mundial del Pan: cinco tips para trabajar con harinas orgánicas y masa madre
Como cada 16 de octubre se rinde homenaje a uno de los alimentos más antiguos y universales. El panadero Gabriel Kogan brindó su conocimiento en la materia.
Como cada 16 de octubre se rinde homenaje a uno de los alimentos más antiguos y universales. El panadero Gabriel Kogan brindó su conocimiento en la materia.
El Consejo Argentino sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición explica las diferencias y similitudes que ofrecen las dos variantes.