Hasta cuándo se puede pagar el aguinaldo de junio
Este derecho laboral puede cobrarse hasta el 30 de junio, con un margen de 4 días hábiles extra. Cómo se calcula y cuál es el monto que corresponde cobrar.
Este derecho laboral puede cobrarse hasta el 30 de junio, con un margen de 4 días hábiles extra. Cómo se calcula y cuál es el monto que corresponde cobrar.
El hombre de 39 años gastó 18.000 pesos en la reconocida cafetería, pero nunca tuvo la intención de abonar por ello. Fue detenido por el Comando de Patrullas.
El hecho ocurrió en Colectora y calle 39. La mujer había intentado abonar con dinero falso en una perfumería y en un almacén.
Ocurrió en un reconocido supermercado que está ubicado en Independencia y Peña. El sospechoso, de 21 años, había sustraído bebidas alcohólicas y otros elementos.