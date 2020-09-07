Aseguran que Ivana Nadal podría haber sido captada por una secta
Pablo Salum, impulsor de la ley antisectas, opinó sobre los controversiales videos que la modelo comparte en su Instagram.
Pablo Salum, impulsor de la ley antisectas, opinó sobre los controversiales videos que la modelo comparte en su Instagram.
Así lo aseguró Pablo Salum, fundador de la Red LibreMentes que ayuda a personas relacionadas con organizaciones coercitivas e impulsa la denominada Ley Antisecta. "Ocurre en todo el país", dijo.