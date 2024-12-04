Espectacular inicio del Sudamericano de Optimist

Un sol radiante y vientos del cuadrante sur de entre 14 y 20 nudos, dieron el escenario ideal para que se pudieran completar las tres primeras regatas del Campeonato Sudamericano de la clase Optimist, organizado por el Club Náutico Mar del Plata y la IODA, con la colaboración de la FAY, AOA e YCA.