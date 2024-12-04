Comienza el Campeonato Mundial de Optimist 2024 en Mar del Plata
La ceremonia inaugural será mañana a las 17 en Playa Grande, con entrada libre y gratuita.
La ceremonia inaugural será mañana a las 17 en Playa Grande, con entrada libre y gratuita.
Un sol radiante y vientos del cuadrante sur de entre 14 y 20 nudos, dieron el escenario ideal para que se pudieran completar las tres primeras regatas del Campeonato Sudamericano de la clase Optimist, organizado por el Club Náutico Mar del Plata y la IODA, con la colaboración de la FAY, AOA e YCA.
El equipo argentino de esta especialidad del Yachting que participó del Campeonato Norteamericano, quedó varados en el Aeropuerto porque no habían completado las declaraciones juradas y cuando quisieron hacerlo, les dijeron que el vuelo ya había partido. Podrían embarcar recién el jueves. Ahí están
Los timoneles del Club Náutico Mar del Plata Lucas Contardi, Salvador Iovine y Charo Mosquera competirán desde el próximo sábado en el Campeonato Norteamericano de Optimist como parte de un grupo de deportistas de la institución que tendrán competencias de nivel internacional.