Avanza un proyecto para regular tiendas online como Shein y Temu
Las cámaras de indumentaria de Argentina, Brasil y México trabajan en conjunto. Buscan frenar el impacto de estas plataformas en el mercado regional.
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Arrancó el evento de ventas online con 50.000 personas navegando en simultáneo en búsqueda de ofertas.
Al momento de planificar un viaje la agencia de viajes puede ser un gran aliado, pues, fueron creadas para facilitar u organizar actividades recreativas con fines turísticas.