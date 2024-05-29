“Tarde o temprano, Mar del Plata va a tener que pensar en otra fuente de agua potable”
Lo aseguró Marcelo Artime, quien desde la Universidad Atlántida Argentina está coordinando las Jornadas de Innovación 2024.
Lo aseguró Marcelo Artime, quien desde la Universidad Atlántida Argentina está coordinando las Jornadas de Innovación 2024.
El robot SuBastian del Schmidt Ocean Institute descendió en el Cañón del Río de la Plata
Este proceso, que implica el deslizamiento de una placa tectónica debajo de otra, podría tener como resultado la unión de los continentes alrededor del Atlántico y modificar significativamente el actual paisaje terrestre.
Se llevará a cabo el viernes 7 de junio en Mar del Plata, con charlas educativas y una limpieza multitudinaria de la playa Popular al día siguiente.
LA ONU advirtió que el inmenso ataúd circular de concreto construido en las Islas Marshall por los Estados Unidos para mantener los residuos radiactivos provenientes de sus ensayos nucleares podría contaminar el océano Pacífico en el corto plazo.
El reclamo llevado a cabo en el hall del Palacio Municipal, incluyó un pedido formal al intendente para que "promulgue una ordenanza que prohíba los plásticos que utilizamos minutos y luego tiramos a la basura. como sorbetes o vasos descartables que van quedar contaminando el planeta por miles de añ