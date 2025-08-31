Día de la Obstetricia y un espectáculo poco frecuente: el parto enmantillado
La fecha recuerda la muerte del cardenal San Ramón Nonato en 1240. La disciplina que se ocupa no solo de la salud física, sino también de los aspectos psicológicos.
La fecha recuerda la muerte del cardenal San Ramón Nonato en 1240. La disciplina que se ocupa no solo de la salud física, sino también de los aspectos psicológicos.
Tras descartar nuevos casos positivos, luego que dos obstetras de la Clínica dieran positivo en COVID-19, garantizaron la atención para las futuras madres. Lo expresaron a través de un video que subieron a la web oficial del nosocomio.