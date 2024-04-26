obras municipio

Obras en la ciudad: "Se mantiene el mismo ritmo que hubo en el 2023"
El secretario de Obras explicó cómo se encuentra el sector en Mar del Plata y el estado de diálogo con Nación y Provincia.
El secretario de Obras explicó cómo se encuentra el sector en Mar del Plata y el estado de diálogo con Nación y Provincia.
La página web de la Agencia de Recaudación Municipal estará fuera de servicio desde el 1 al 6 de agosto inclusive, pero los vecinos podrán realizar consultas a través del Whatsapp 2235423899.
Buscará, a través de audiencias públicas, abordar todos los requerimientos para poder elevar los pliegos de pedidos de inversión al Concejo Deliberante "Entendemos que siempre hay inversores para Mar del Plata", destacó el secretario de Obras, Jorge González.