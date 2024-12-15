Renacer de las cenizas: la catedral de Notre Dame reabrió sus puertas
Ante miles de invitados y tras cinco años de intenso trabajo, el templo quedó reinaugurado tras el devastador incendio.
Ante miles de invitados y tras cinco años de intenso trabajo, el templo quedó reinaugurado tras el devastador incendio.
El presidente francés mantuvo un encuentro previo a la ceremonia de la reinauguración de la catedral con los mandatarios de Estados Unidos y Ucrania.
Será hoy con una actividad de la que participarán unos 40 líderes mundiales. La renovación del templo costó unos 770 millones de dólares.
Monseñor Gabriel Mestre, el titular del Obispado marplatense, consideró como un hecho “muy doloroso” lo acontecido en la catedral gótica parisina. "No podía creer lo que estaba viendo", aseveró.