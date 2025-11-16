Día del Deportista: los marplatenses que trajeron la gloria a la ciudad
Cada 16 de noviembre se conmemora en el país esta fecha instaurada por la ONU. Un recorrido por los nombres más rutilantes surgidos en Mar del Plata.
Cada 16 de noviembre se conmemora en el país esta fecha instaurada por la ONU. Un recorrido por los nombres más rutilantes surgidos en Mar del Plata.
Se realizó el Congreso Argentino de Sostenibilidad en el Deporte organizado por el COA con una fuerte presencia marplatense.
La múltiple campeona del mundo tuvo un acto donde se oficializó su nombre para el predio del club de La Perla.
Así habló Nora Vega luego del anuncio de Gerardo Werthein de que no se presentará como candidato a presidente del COA el año próximo. “Nadie sabía y todos los consejeros nos desayunamos con la noticia”, dijo en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).