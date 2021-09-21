Verano 2020: Afirman que se contrataron 5000 trabajadores temporarios

Nancy Todoroff secretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), manifestó que "nos han pedido mucho personal, mozos, camareras, cocineros, por lo que para nosotros es sumamente positivo y hace años que Mar del Plata no tenía una temporada como esta".