Nancy Todoroff
Gastronómicos en alerta: "Sabemos que vendrá una nueva restricción"
Dura advertencia de UTHGRA sobre el cambio de fase: "Cerrar para no volver a abrir"
UTHGRA: "Estamos enfocados en sostener las fuentes de trabajo"
UTHGRA: "No podemos volver para atrás, hay que mirar para adelante"
Cafeterías habilitadas: "Tenemos que poner mucha fuerza, nada va a ser fácil"
Confitería Boston: la Justicia declaró la "quiebra con continuidad laboral"
El coronavirus ya se devoró 8 emblemáticos comercios gastronómicos marplatenses
Así lo indicó Nancy Todoroff, secretaria general de UTHGRA Mar del Plata. Además, habló sobre la posible reapertura y explicó que "es necesario mantener el ATP para las empresas, porque van a trabajar al 50%".
Gastronómicos: "El take away no representa ni el 10 % de las ventas"
En el marco la cuarentena por el Covid-19 y de las medidas de flexibilización adoptadas, las cuales permiten nuevas actividades en Mar del Plata, desde el sector gastronómico ven con expectativas, la posibilidad de comenzar a trabajar con la modalidad de delivery.
Verano 2020: Afirman que se contrataron 5000 trabajadores temporarios
Nancy Todoroff secretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), manifestó que "nos han pedido mucho personal, mozos, camareras, cocineros, por lo que para nosotros es sumamente positivo y hace años que Mar del Plata no tenía una temporada como esta".