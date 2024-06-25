Nadadores de Mar del Plata homenajearon a los soldados de Malvinas
El grupo “Nadar para no olvidar” hicieron un recorrido acuático, acompañados en esta oportunidad por un excombatiente.
El grupo “Nadar para no olvidar” hicieron un recorrido acuático, acompañados en esta oportunidad por un excombatiente.
25 nadadores amateurs marplatenses viajaron hasta el Balneario El Cóndor cerca de Viedma, y en un sentido encuentro deportivo recordaron a los caídos en el hundimiento del ARA General Belgrano, 37 años atrás.