Tras su rehabilitación, la Fundación Mundo Marino devolvió a un grupo de pingüinos al mar
El equipo de veterinarios y especialistas les brindaron durante varias semanas cuidados intensivos, como tratamiento antibiótico y antiparasitario.
El equipo de veterinarios y especialistas les brindaron durante varias semanas cuidados intensivos, como tratamiento antibiótico y antiparasitario.
Los animales, que sufrieron empetrolamiento y falta de alimento, fueron rescatados en distintas localidades de la costa bonaerense entre abril y septiembre de este año.
Así se desprende del informe anual elaborado por la Fundación Mundo Marino, que registró un total de 363 animales hallados y asistidos en la costa bonaerense. Desnutrición, plástico y enmalle en redes de pesca, entre las principales amenazas.