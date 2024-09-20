Mundial Patin Carrera

Comenzó el Mundial de Patín Carrera en Colombia

Con la presencia de los tres marplatenses en pista, se desarrolló la primera jornada del Mundial de Patín Carrera en Ibagué, Colombia. Agustín Peluso en su debut mundialista, fue el mejor local con un 17° puesto mientras que Rocío Berbel en la prueba de eliminación, la mejor argentina con un 13° lug