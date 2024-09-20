Mundial Patin Carrera

Finalizaron los mundiales de patín carrera y sólo queda el Maratón
Con la participación de cuatro deportistas de Mar del Plata se cerraron los mundiales de Pista y Ruta en Italia, como parte de los World Skate Games.
Con la participación de cuatro deportistas de Mar del Plata se cerraron los mundiales de Pista y Ruta en Italia, como parte de los World Skate Games.
Ramiro Persechini, Tobías González y Fiorella Nieto se metieron en la final de esta distancia en el primer día de acción para el Patín Carrera en los World Skate Games.
Con la presencia de los tres marplatenses en pista, se desarrolló la primera jornada del Mundial de Patín Carrera en Ibagué, Colombia. Agustín Peluso en su debut mundialista, fue el mejor local con un 17° puesto mientras que Rocío Berbel en la prueba de eliminación, la mejor argentina con un 13° lug
Los marplatenses Nahuel Schelling, Micaela Siri y Agustín Peluso participarán desde este sábado en el Campeonato Mundial de Patín Carrera que se disputa en Ibagué, Colombia.