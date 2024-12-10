Ulises Saravia hizo su primera presentación en el Mundial de Pileta Corta
El nadador marplatense Ulises Saravia disputó la serie clasificatoria de los 100 metros espalda del Campeonato Mundial de Pileta Corta ocupando el puesto 36 de la general.
El nadador marplatense Ulises Saravia disputó la serie clasificatoria de los 100 metros espalda del Campeonato Mundial de Pileta Corta ocupando el puesto 36 de la general.
El marplatense que participó en dos competencias de Aguas Abiertas del Campeonato Mundial de Natación de Budapest contó su experiencia en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y contó porque decidió correr los 10 y 25 kilómetros con menos de 24 horas de diferencia: “me había quedado con la espina”.
El marplatense Guido Buscaglia tuvo su segunda participación en el Campeonato Mundial de Natación que se disputa en Budapest, esta vez en los 100 metros libres donde no tuvo oportunidades de quedar cerca de la clasificación a semifinales. Ahora espera por su prueba central, los 50 libres.
Esta madrugada, el marplatense Guido Buscaglia tuvo la primera de las dos presentaciones en el Campeonato Mundial de Natación que se realiza en Budapest. Fue en los 50 metros mariposa donde alcanzó su segunda mejor marca histórica en la distancia.
El nadador marplatense viene de clasificarse a los Juegos ODESUR y al Mundial de Budapest en la especialidad Aguas Abiertas, después de consagrarse campeón argentino. En Marca Deportiva Radio (FM 99.9) habló sobre su evolución en los últimos años.