Buscaglia participó de los 100 libres en el Mundial de Budapest

El marplatense Guido Buscaglia tuvo su segunda participación en el Campeonato Mundial de Natación que se disputa en Budapest, esta vez en los 100 metros libres donde no tuvo oportunidades de quedar cerca de la clasificación a semifinales. Ahora espera por su prueba central, los 50 libres.