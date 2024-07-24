multas de tránsito

En las últimas dos semanas, secuestraron 151 motos y 31 autos y el COM detuvo tres robos
Además, Defensa Civil trabajó en 131 casos, como el feroz incendio en el predio de Obras Sanitarias.
Además, Defensa Civil trabajó en 131 casos, como el feroz incendio en el predio de Obras Sanitarias.
La ordenanza también prohíbe caños de escape modificados en su forma de fábrica, defectuosos por su uso y desgaste o sin silenciador.
La oágina contiene información sobre educación vial y legislaciones, y los materiales necesarios para preparar el examen teórico que requiere el trámite de habilitación para manejar. Esa evaluación podrá rendirse en la misma plataforma web.
Las faltas más graves tendrán una penalización que parten de $170.500 a los $1.137.000, aunque negarse a realizar un test de alcoholemia puede llegar a $1.364.400.