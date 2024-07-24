multas de tránsito

Licencia Joven: la plataforma para que alumnos de quinto y sexto año queden “a un paso” del carnet de conducir

La oágina contiene información sobre educación vial y legislaciones, y los materiales necesarios para preparar el examen teórico que requiere el trámite de habilitación para manejar. Esa evaluación podrá rendirse en la misma plataforma web.