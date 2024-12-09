muestra de arte

Inauguraron la muestra "Cuadros al cubo" en el Espacio Cultural Cabrales
La exposición se podrá disfrutar en Güemes al 2557 hasta fin de año, en el horario de 10 a 20.
La exposición se podrá disfrutar en Güemes al 2557 hasta fin de año, en el horario de 10 a 20.
La muestra quedará inaugurada este sábado a las 19:00. Se podrá visitar, con entrada libre y gratuita, de martes a domingos.
Se trata de “Fragmentar la obsolescencia. Primavera silente”. Estará abierta al público hasta el 28 de febrero del año próximo.
El evento tendrá lugar el día domingo 8 de diciembre a partir de las 18.
Desde hoy al miércoles 4 de diciembre se puede visitar Matriz, una obra colectiva e interdisciplinaria en la cual el lenguaje visual se entrecruza con el lenguaje corporal de la danza, generando un dialogo poético entre la fotografía y la performance.