La milanesa argentina entre las diez mejores chuletas empanizadas del mundo
El dato surge de un ranking presentado por la prestigiosa guía culinaria Taste Atlas. La milanesa clásica quedó tercera y la milanesa napolitana, sexta.
El dato surge de un ranking presentado por la prestigiosa guía culinaria Taste Atlas. La milanesa clásica quedó tercera y la milanesa napolitana, sexta.
Así lo indicaron fuentes judiciales. El delincuente se robó 250 mil pesos que estaban destinados para los sueldos de los empleados de un comercio de la ciudad y se fugó a La Plata.