General Pueyrredon enfrenta faltante de anticonceptivos y Provincia responsabiliza a los recortes nacionales
La situación se agravó con el desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual Integral.
La situación se agravó con el desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual Integral.
Así lo aseguró el responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Región Sanitaria VIII, Jorge Valentini. "La información la gente la tiene, pero no van a retirar los métodos anticonceptivos que hay disponibles. A muchos, no los deja la pareja. El hombre es muy reacio a este tema de la
Así lo aseguró el doctor Jorge Valentini, referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Región Sanitaria VIII. "Se va a ir imponiendo con el tiempo. El machismo es muy difícil de desarraigarlo", sostuvo el médico.