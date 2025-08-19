"El 60% de los embarazos que ocurren son no deseados"

Así lo aseguró el responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Región Sanitaria VIII, Jorge Valentini. "La información la gente la tiene, pero no van a retirar los métodos anticonceptivos que hay disponibles. A muchos, no los deja la pareja. El hombre es muy reacio a este tema de la