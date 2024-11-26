Un nuevo representante por Mar del Plata en la Mesa Nacional de la JUP
Se incorporó Nicolás Mauro representando a la Universidad Nacional de Mar del Plata y asumiendo en la importante Secretaría de Acción Política.
Se incorporó Nicolás Mauro representando a la Universidad Nacional de Mar del Plata y asumiendo en la importante Secretaría de Acción Política.
Hace un mes se presentó en la Cámara de Diputados un informe detallado, en el que se piden medidas concretas para la implementación de la Ley 26657 y que se derogue el artículo cuarto. En Mar del Plata, "la situación se agudizó durante la pandemia".