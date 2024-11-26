mesa nacional

Adicciones, una problemática que crece: el aumento del consumo y el rol del Estado

Hace un mes se presentó en la Cámara de Diputados un informe detallado, en el que se piden medidas concretas para la implementación de la Ley 26657 y que se derogue el artículo cuarto. En Mar del Plata, "la situación se agudizó durante la pandemia".