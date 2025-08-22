Mes de la Niñez

Aseguran que el 98% de las denuncias por violencia sexual infantil son desestimadas
Lo aseguraron desde Justicia Activa en ASCIA (Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias). La organización llevó adelante un abrazo a Tribunales.
Lo aseguraron desde Justicia Activa en ASCIA (Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias). La organización llevó adelante un abrazo a Tribunales.
Así lo manifestó la directora de Política Deportiva del Emder, Alejandra Urquía, respecto a la jornada inicial de este programa que se inició este lunes en Félix U. Camet, donde estuvo presente el intendente Montenegro.
En el espacio verde ubicado frente a la Sociedad de Fomento se entregarán este lunes bolsones con juegos y merienda para niños y niñas a responsables de la asociación vecinal, del CAPS barrial y del comedor "Pequeñas Grandes Sonrisas"