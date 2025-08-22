Comienzan los festejos por el Mes de la Niñez en barrio Félix U. Camet

En el espacio verde ubicado frente a la Sociedad de Fomento se entregarán este lunes bolsones con juegos y merienda para niños y niñas a responsables de la asociación vecinal, del CAPS barrial y del comedor "Pequeñas Grandes Sonrisas"