Mercedes Sosa: a 85 años de su nacimiento, 10 canciones para recordarla
Una selección del repertorio de la cantante, que este 9 de julio cumpliría 85 años, que creció al ritmo que avanzó la historia de América Latina.
Una selección del repertorio de la cantante, que este 9 de julio cumpliría 85 años, que creció al ritmo que avanzó la historia de América Latina.
La ficción, que tiene el aval de la familia, recorrerá el éxito y la dramática historia de superación personal de la emblemática cantora. Los detalles.