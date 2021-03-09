Escándalo en la corona británica: el padre de Meghan Markle defendió a la familia real
Thomas Markle aseguró que no son racistas, luego de que su hija dijera que uno de los “royals” le expresó su inquietud por el color de piel de su hijo Archie.
Thomas Markle aseguró que no son racistas, luego de que su hija dijera que uno de los “royals” le expresó su inquietud por el color de piel de su hijo Archie.
La pareja que sigue los pasos de Michelle y Barack Obama, será pronto la estrella de los medios audiovisuales. Su objetivo es crear un contenido informativo y esperanzador.