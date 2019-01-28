San Juan, Donaires y Rombai protagonizaron el lunes de Espacio Clarín
La jornada dedicada a la provincia contó con charlas, degustaciones de productos regionales, música y actividades. También se presentó la banda de cumbia pop Rombai.
La jornada dedicada a la provincia contó con charlas, degustaciones de productos regionales, música y actividades. También se presentó la banda de cumbia pop Rombai.
La banda que se dedica a la cumbia pop hizo bailar al público de Alberti 1242, haciendo las mejores canciones que suenan hace veranos en todos lados.