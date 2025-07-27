Master 1.000 Montreal

Comesaña con rival confirmado para el Master 1.000 de Toronto
El marplatense Francisco Comesaña jugará el cuadro principal del Master 1.000 canadiense y se enfrentará con Damir Dzumhur.
El marplatense Francisco Comesaña jugará el cuadro principal del Master 1.000 canadiense y se enfrentará con Damir Dzumhur.
La tenista ucraniana quedó eliminada del WTA 1000 de Montreal en cuartos de final, pero lo más grave llegó después del partido: recibió una oleada de insultos y amenazas en redes sociales. El vínculo entre el acoso virtual y las apuestas vuelve a quedar en evidencia.
El marplatense y el español se impusieron en la final del torneo en Montreal ante Rajeev Ram y Joe Salisbury por 6-3 y 7-6 (4).
El marplatense Horacio Zeballos fue convocado para jugar en Bologna la fase final de la Copa Davis con el equipo argentino. Mientras tanto, en Montreal debutaron en el cuadro principal del Master 1000 junto a Marcel Granollers con un triunfo.