Master 1.000 Montreal

"Antes que deportista, soy madre": Elina Svitolina denunció amenazas tras su derrota ante Osaka

La tenista ucraniana quedó eliminada del WTA 1000 de Montreal en cuartos de final, pero lo más grave llegó después del partido: recibió una oleada de insultos y amenazas en redes sociales. El vínculo entre el acoso virtual y las apuestas vuelve a quedar en evidencia.