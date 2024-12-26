Marplatense desaparecida

Buscan a una mujer que está desaparecida desde el miércoles en Mar del Plata
Se trata de Yanina Gómez, una mujer de 36 años que no es vista desde las 15 del miércoles, cuando salió de su casa.
Se trata de Yanina Gómez, una mujer de 36 años que no es vista desde las 15 del miércoles, cuando salió de su casa.
La principal hipótesis de las autoridades es que la marplatense de 24 años quedó atrapada en un contenedor de una planta de tratamiento de residuos y no pudo salir.
La marplatense, de 24 años, desapareció el pasado 2 de octubre tras tomar algo con sus amigos cerca del Paseo Marítimo de Palma de Mallorca
El Instituto de Medicina Legal buscará muestras de ADN para dar con restos de la marplatense.